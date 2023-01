Réforme des retraites : petit regain de mobilisation ce 17 décembre avec 9,74 % d’agents publics grévistes

Selon les chiffres définitifs communiqués à 18 heures par le ministère de l’Action et des Comptes publics, la journée nationale de grève de ce mardi 17 décembre 2019 contre la réforme des retraites, à laquelle appelaient tous les syndicats de la fonction publique, a mobilisé 9,74 % d’agents publics (taux pondéré) contre 26 % le 5 décembre et 6,15 % le 10 décembre. Ils étaient 15,69 % à faire grève au sein de l’État (contre 10,3 % le 10 décembre et 32 % le 5 décembre) ; 4,71 % dans le versant territorial (contre 2,85 % le 5 décembre et 9,98 % le 10) ; et 5,5 % dans l’hospitalière (contre 5,5 % le 5 décembre et 15,9 % le 10). Le ralliement de la CFDT, de l’Unsa et de la CFTC au mouvement aura permis un petit regain de participation par rapport à la journée du 5 décembre, sans toutefois permettre d’atteindre les chiffres du 10 décembre, qualifiés d'"historiques" par certaines organisations.