Prévu par la loi de finances initiale pour 2023, le fonds vert est précisé par une circulaire de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, destinée aux préfets de département, datée du 14 décembre 2022 et publiée mercredi 18 janvier 2023. "Accessible" et "simple d’usage", ce fonds doté de 2 milliards d’euros est "entièrement déconcentré" et vise à financer des interventions sur trois thématiques : la performance environnementale, l’adaptation des territoires au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie.