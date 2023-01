Depuis le 1er janvier 2023, Sylvain Leclancher occupe le poste de directeur général délégué de l’Agence régionale de la promesse républicaine et de l’orientation, créée par le Conseil régional d’Île-de-France. Il est chargé "d’élaborer et de piloter la mise en œuvre de la politique de la promesse républicaine et de la compétence orientation tout au long de la vie de la région", indique le conseil régional. Voici son parcours.