À travers une nouvelle méthode de calcul, qui analyse la demande HLM en flux et non en stock, l’Ancols établit que, chaque année, 200 000 à 250 000 ménages extérieurs au parc social, qui demandent un HLM depuis plusieurs années, ne voient pas leur requête satisfaite. L’étude confirme que la tension porte davantage sur les petits logements et les demandeurs sous plafonds PLAI, et que les disparités sont fortes entre territoires. Ces résultats pourraient nourrir les débats en cours entre l’USH et le gouvernement autour du "pacte de confiance", même si l’Ancols se dit détachée de tout agenda politique.