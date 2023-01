Devenir un "modèle de la transition socio-écologique et des approches multirisques" en formant tous les étudiants et en consolidant le lien formation-recherche : c’est l’objectif poursuivi par l’université de Rouen Normandie avec son projet "Transition", candidat à l’AAP Excellences, indiquent à AEF info le 17 janvier 2023 les vice-présidents du CAC Philippe Pareige et Vincent Richard. Déjà fortement engagée sur les enjeux de DD&RS, l’université a mis en place à la rentrée 2022 un module pour les 6 000 primo-arrivants de licence 1, et compte ainsi poursuivre sur la fin de licence et le master.