AEF info publie la 5e édition de ses "Cahiers de Tendances de l’ESRI" : découvrez les sujets qui vont marquer 2023 !

C’est devenu un rituel : chaque année depuis 2019, la rédaction Sup-Recherche d’AEF info présente à ses lecteurs un travail de prospective inédit et unique : son "Cahier de Tendances de l’ESRI". En ce mois de janvier 2023, les signaux faibles repérés par les journalistes les ont conduits à sélectionner 10 nouvelles thématiques "qui montent" : la percée des low tech dans les curriculums, la mode des méga campus parisiens dans les business schools, les appels à la "désobéissance" des chercheurs, l’alliance entre pédagogie et industrie de l’entertainment… Découvrez-les en ligne dès maintenant !



Merci de découvrir AEF info ! Cette dépêche est en accès libre. Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique. Tester AEF info pendant 1 mois Test gratuit et sans engagement

Thématiques

Coordonnées

Création du compte Thématiques Vous demandez à tester la ou les thématiques suivantes * sur 5 thématiques maximum 1 choix minimum obligatoire Social / RH Politiques de l'emploi Ressources humaines Formation professionnelle Alternance et Formation continue Protection sociale Réforme des retraites Fonction publique Jurisprudence

Enseignement / Recherche Enseignement scolaire Enseignement supérieur Cursus et Insertion Recherche et Innovation Data Sup Recherche

Développement durable Énergies et Environnement RSE et Gouvernance

Habitat / Urbanisme Logement social et Habitat Urbanisme et Aménagement

Ville intelligente Ville intelligente

Sécurité globale Sécurité publique Sécurité privée

👁 voir plus ✖ voir moins Fréquence de réception des emails * Un choix minimum et plusieurs sélections possibles. Vous pourrez modifier ce paramétrage une fois votre compte créé Un choix minimum obligatoire Une newsletter quotidienne par grande thématique Une newsletter hebdomadaire par thématique Une revue de presse quotidienne par grande thématique * Champs obligatoires Coordonnées * Champs obligatoires Création de compte Tous les champs sont obligatoires Votre adresse e-mail n'est pas valide Seulement les adresses e-mails professionnelles sont acceptées Email* Cette adresse vous servira de login pour vous connecter à votre compte AEF info Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont au moins 1 chiffre Ces mots de passe ne correspondent pas. Veuillez réessayer Mot de passe* Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont 1 chiffre Confirmez votre mot de passe* En validant votre inscription, vous confirmez avoir lu et vous acceptez nos Conditions d’utilisation, la Licence utilisateur et notre Politique de confidentialité * Champs obligatoires Valider Merci ! Nous vous remercions pour cette demande de test.



Votre demande a été enregistrée avec l’adresse mail :



Nous allons rapidement revenir vers vous pour vous prévenir de l’activation de votre nouvel accès.



L’équipe AEF info Retour à l'accueil

Une erreur est survenue ! Une erreur est survenue lors de l'envoi du formulaire. Toutes nos excuses. Si le problème persiste, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email :

Se connecter

Et de cinq ! Le millésime 2023 des "Cahiers de Tendances de l’ESRI" vendangé par la rédaction d’AEF info est prêt pour dégustation !

Découvrez les 10 tendances 2023

Après deux éditions marquées par la crise sanitaire, ce cinquième opus oscille entre légèreté et gravité. Légèreté parce qu’on y parle d’abord de la forte reprise des mobilités et des partenariats internationaux – avec cependant un certain recentrage des priorités sur l’Europe, le chapitre de la "globalisation heureuse" semblant s’être refermé avec la rupture du Covid et les nouvelles tensions géopolitiques. Il y est aussi question de la place toujours plus grande que prennent le jeu et le divertissement dans les pratiques pédagogiques, ou encore de cette nouvelle tendance qu’ont les campus à s’ouvrir vers la cité : théâtres, lieux d’exposition, bibliothèques et autres tiers-lieux sont désormais pensés pour mélanger les publics, au-delà de la seule communauté académique.

2023, entre légèreté et gravité



Gravité, ensuite, parce que le monde de 2023 est plein de menaces. Celle du réchauffement climatique d’abord, présent dans les "Cahiers de Tendances de l’ESRI" depuis sa toute première édition en 2019, mais qui s’amplifie d’année en année. Cette fois, la rédaction s’est intéressée au phénomène récent de la "désobéissance civile" prônée par un certain nombre de chercheurs, fatigués d’alerter depuis des décennies sans réussir à se faire entendre. Elle souligne également l’effort spécifique que consent actuellement le monde de la recherche pour réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre, considérant qu’il doit être exemplaire en la matière. Les préoccupations écologiques se perçoivent aussi au travers de l’évolution du contenu des cours : dans les écoles d’ingénieurs par exemple, traditionnellement tournées vers les high-tech, ce sont dorénavant les low tech qui suscitent de l’intérêt, côté étudiant comme côté enseignant.



Menaces encore dans le cyberespace, avec les piratages informatiques de grande ampleur qui concernent de plus en plus fréquemment des établissements d’enseignement supérieur – assez démunis, d’ailleurs, pour s’en défendre correctement. Menaces, enfin, dans le domaine du vivre-ensemble sur les campus, avec le phénomène des violences sexistes et sexuelles dont l’ampleur ne cesse d’interroger. La rédaction a identifié certaines "bonnes pratiques" dans des institutions à la pointe de la lutte dans ce champ.

version digitale et version papier



Mais le "Cahier de Tendances 2023" fait aussi une place aux stratégies des acteurs : dans les universités, ce sont les nouvelles pratiques RH qui ont retenu l’attention de la rédaction cette année, avec le développement des démarches de type "marque employeur", bien connues des entreprises mais plus novatrices dans celui du secteur public.



Enfin, difficile de passer à côté du phénomène majeur qui marque le secteur des business schools depuis quelques années : la ruée sur les "méga campus" parisiens (plus de 5 000 m2), aux standards toujours plus élevés, si possible avec de très prisés "rooftops" et une vue de carte postale. Compétition et course à l’attractivité obligent !



Ce sont toutes ces thématiques que vous retrouverez, illustrées d’exemples concrets et de témoignages, dans la version digitale des "Cahiers", en cliquant sur le lien ci-dessus. Une version papier, toute de rose acidulé revêtue (une "couleur tendance" de 2023, nous disent les designers !), et rendue possible par le soutien financier de notre partenaire la Casden - Banque populaire, sera disponible dès la fin du mois de janvier, sur demande.

les tendances 2023 de la rédaction d’aef info



Tendance#1



Cyberattaques : ces nouvelles menaces qui inquiètent le supérieur

Tendance#2

Ces établissements à la pointe de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

Tendance#3

Gaz à effet de serre : la recherche s’attaque à ses propres émissions

Tendance#4

Écoles d’ingénieurs : la low-tech entre dans les formations

Tendance#5

Jeux vidéo, séries, cinéma : l’industrie de "l’entertainment" au service des apprentissages

Tendance#6

Partenariats : dans un contexte troublé, la tentation de l’Europe

Tendance#7

Business schools : à chacun son méga campus parisien… avec rooftop !

Tendance#8

Travailler sa "marque employeur" : les universités y viennent aussi

Tendance#9

Face à la crise climatique, de plus en plus de chercheurs prônent la désobéissance

Tendance#10

Théâtres, expos, bibliothèques… : ces campus qui s’ouvrent sur la ville