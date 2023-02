Pour éclairer le débat sur la mixité sociale et scolaire et alors que le MEN présentera le 15 mars "un protocole" pour la renforcer, AEF info a analysé les indices de position sociale (IPS) des collèges au regard de la carte de l’éducation prioritaire. Si ses dispositifs (REP, REP+ et CLA) ont pour objectif de donner des moyens supplémentaires aux établissements ayant des difficultés scolaires et/ou sociales, certains collèges "échappent" à ces dispositifs, notamment lorsqu’ils sont privés. À l’inverse, une quinzaine de collèges publics situés en REP ou en CLA ont un IPS supérieur à la moyenne.