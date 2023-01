Épargne retraite : la Mutualité française incite ses membres à renforcer la transparence sur les placements en unités de compte

La FNMF, dans un communiqué publié ce 22 décembre, indique vouloir ''s’engager pour plus de transparence'' en matière de gestion de l’épargne retraite et des assurances vie. La fédération invite de ce fait ses membres à ''renforcer, dès 2023, l’examen des supports d’investissement en unités de compte (UC) des PER et des contrats d’assurance-vie dans l’objectif d’une transparence accrue pour les détenteurs de ces types de contrats''. Cette déclaration des mutualistes fait suite à une prise de position similaire de France Assureurs qui, début décembre, appelait de même ses membres à ''renforcer leur vigilance'' sur la gestion de ces placements. Au cours de récentes interventions, l’ACPR a en effet alerté le secteur de l’assurance sur la nécessité d’améliorer le niveau d’information et de mieux réguler les frais appliqués sur ces placements.