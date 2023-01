Une personne sur deux de plus de 55 ans n’a pas épargné en prévision des nouvelles dépenses liée à la vieillesse, selon l’étude de la fédération Silver Valley du 18 janvier 2023. Et deux seniors sur trois sont à l’abri du besoin, mais un tiers d'entre eux refuse de devoir financer en propre les dépenses liée au vieillissement. Par ailleurs, 14 % des 22,8 millions plus de 55 ans aident régulièrement leurs descendants. Le budget moyen de cette aide est établi à 200 euros en moyenne, "soit 7 milliards d’euros par an d’aide en flux financiers informels".