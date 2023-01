Pôle emploi signe une convention avec la CAF de Côte-d’Or pour "faciliter le retour à l’emploi" des publics fragiles

La Caisse d’allocations familiales et Pôle emploi en Côte-d’Or signent, mardi 30 novembre 2021, une convention "pour faciliter le retour à l’emploi et l’accès aux droits". Son objectif : accélérer le retour à l’emploi des publics les plus éloignés de l’emploi ; intervenir, dans ce but, “le plus en amont possible pour lever les freins sociaux et professionnels" ; faciliter le retour à l’emploi des jeunes parents par l’accès à un mode de garde adapté. La CAF de Côte-d’Or compte plus de 105 000 allocataires. Elle couvre ainsi près de 50 % des habitants du département.