La plateforme interministérielle de sécurité économique, opérée par le Sissé (service de l’information stratégique et de la sécurité économiques), "a détecté et traité 588 alertes sur des menaces étrangères au cours des dix premiers mois de 2022", "soit plus que sur toute l’année 2021". C’est ce qu’il ressort du rapport annuel de la DGE (direction générale des entreprises), publié mercredi 18 janvier 2023. Environ 80 % de ces menaces étaient des "opérations capitalistiques" ou de la "prédation de technologies et de données sensibles".