Ingénierie et conseil pédagogique : une reconnaissance professionnelle "en cours", mais "sous tension" (revue DMS)

La reconnaissance professionnelle des acteurs, des métiers et des services de l’ingénierie et du conseil pédagogique à l’université est "en cours mais elle est traversée de tensions nichées en différents endroits : la professionnalité, les environnements de travail, les conditions de recrutement et les niveaux de rémunération", indique un article publié le 24 juin 2021 dans la revue DMS (Distance et médiations des savoirs). Son auteure, Julie Denouël, directrice adjointe du département Sciences de l’éducation à Rennes-II, fait le point.