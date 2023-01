Lors d’une rencontre organisée par l’association des journalistes spécialistes de la ville et de l’habitat (Ajibat) mardi 17 janvier 2023, la présidente de l’Anru, Catherine Vautrin, et la directrice générale de l’agence, Anne-Claire Mialot, ont dressé l’ébauche d’un bilan qualitatif du PNRU et d’un comparatif avec le second programme mené par l’agence. Après la publication du bilan quantitatif du PNRU en décembre dernier, l’agence travaille, en cette année 2023, à l’évaluation de ce programme lancé par l’Anru en 2004.