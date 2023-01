Alors que les syndicats enseignants annonçaient une forte mobilisation dans l’Éducation nationale pour la grève du 19 janvier 2023 contre le projet de réforme des retraites, le Snes-FSU fait part d’un taux de grévistes de 65 % dans les collèges, lycées et CIO. Il dénonce, outre le refus de "travailler plus longtemps dans les classes, au vu de la pénibilité de la profession", une "revendication plus profonde", alors que s’ouvre aujourd’hui une nouvelle phase de concertation sur l’attractivité et la revalorisation du métier enseignant. Le ministère annonce 35 % de grévistes.