Un étudiant en médecine de 23 ans est mis en examen et placé en détention provisoire, jeudi 19 janvier 2023, par le parquet de Toulouse pour "des faits de viols et d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse", apprend AEF info. Les faits se seraient déroulés entre 2017 et 2021 au cours de soirées étudiantes. L’étudiant toulousain mis en cause conteste les faits. La faculté de santé de Toulouse et l’université de Toulouse-III n’avaient pas connaissance des faits, indique Philippe Pomar, doyen, à AEF info le 19 janvier. Aucune instance de ces deux établissements n’avait été saisie au préalable par les victimes.