Une nouvelle cordée de la réussite à l’IUT de Nancy-Brabois, pour "ouvrir à de nouvelles possibilités" (Fabienne Blaise)

Une cordée de la réussite "Sciences et technologies" a été inaugurée à l’ IUT de Nancy-Brabois ( UL ) le 18 janvier 2022. Elle réunit "plus de 885 élèves" de cinq collèges et du LPO Hanzelet (Pont-à-Mousson), note Fabienne Blaise, rectrice pour l’ Esri en Grand Est, à l’occasion de la Semaine des cordées de la réussite (19 dans l’académie de Nancy-Metz). "Nous voulons casser le sentiment d’isolement, géographique pour les zones rurales ou dans les mentalités pour certaines zones d’éducation prioritaire. Il s’agit d’ouvrir certains élèves à de nouvelles possibilités et de repérer les talents dès le collège. Nous travaillons par exemple à faire découvrir aux jeunes filles les filières scientifiques et technologiques". L’IUT coordonne ainsi une dizaine d’actions - projets entre pairs, visites de sites de l’ ES et de PFT , etc. - menées avec des partenaires ( FST , Maison pour la science, etc.).