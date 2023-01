Sclérose en plaques : "parler de sa maladie facilite la vie en entreprise" (étude Roche/Unisep/APF)

La sclérose en plaques touche plus de 100 000 personnes en France et frappe chaque jour une dizaine de personnes, souvent dans les premières années de leur vie professionnelle, le diagnostic étant posé en moyenne à 30 ans. Ainsi, favoriser l’accès ou le maintien en emploi de ces personnes représente un enjeu crucial, selon le laboratoire pharmaceutique Roche, qui publie mercredi 17 mai 2017, en partenariat avec l’ Unisep et l’ APF , une étude menée auprès de 800 personnes, malades, aidants, employeurs et population active sur l’impact de la sclérose en plaques dans la sphère professionnelle. L’étude montre que "le frein le plus important à l’embauche d’une personne présentant ce type de maladie invalidante réside dans le caractère aléatoire de son évolution". Ainsi, "en parler" serait "un moyen de favoriser le maintien dans l’emploi et la vie en entreprise".