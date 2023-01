Enseignement supérieurMobilisation contre la réforme des retraites Grève contre la réforme des retraites : "Je me mobilise pour toutes les générations", racontent ces étudiants qui se mobilisent pour la première fois. (francetvinfo.fr). La grève contre la réforme des retraites et le report de l’âge légal à 64 ans s’annonce très suivie jeudi, notamment dans l’éducation et les transports. Les étudiants sont eux aussi appelés à descendre dans la rue. Réforme des retraites :...