Responsabilité pénale et sécurité intérieure. Une ordonnance du 18 janvier 2023 porte extension outre-mer de certaines dispositions de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure du 24 janvier 2022 (lire sur AEF info). Sont ainsi par exemple étendues aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les mesures de renforcement du régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter...