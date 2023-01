L’association Jurisup, présidée depuis juin 2022 par Jean-Michel Miel (directeur des affaires juridiques et institutionnelles de l’université Grenoble Alpes), renouvelle une partie de son bureau en janvier 2022. Par ailleurs, Jane-Laure Bonnemaison, directrice adjointe de la DAJ de l’université de Lorraine a été élue vice-présidente de l’association à l’été 2022. Contactée par AEF info, l’association précise qu’elle entend poursuivre ses actions de formation et d’accompagnement, notamment à travers la mise à jour de certains de ses guides (droit d’auteur et procédures disciplinaires).