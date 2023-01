"Une révolution d’aussi grande ampleur que celle de l’arrivée de Google" : c’est ainsi qu’Alain Goudey, directeur général adjoint de Neoma business school en charge du digital, perçoit l’arrivée des intelligences artificielles génératives, comme ChatGPT. "L’enseignement supérieur doit prendre ce sujet au sérieux", dit-il dans une interview à AEF info, le 18 janvier 2023. Il estime que le risque de triche est "avéré" et "oblige l’ESR à se poser la question des méthodes d’évaluation". "Il faut aller vers des sujets, des auteurs, des concepts, moins 'mainstream'" et vers "des contenus très récents", mais aussi "changer la forme des restitutions". Et surtout, dit-il, "il faut se donner des règles claires, au moins au sein d’un établissement : dans quel cadre, dans quelles disciplines, à quelles occasions, autorise-t-on l’usage de ces IA génératives, et dans quels cas on les interdit ?"