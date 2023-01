Élisabeth Borne a présenté en conseil des ministres, ce 18 janvier, le bilan des résultats des réformes prioritaires du gouvernement sur le quinquennat précédent, et lancé les nouveaux chantiers, dont le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guérini assurera le suivi. Notamment, la cible de 72,9 millions d’heures de patrouille a été dépassée en 2022. La carte interactive du nombre d’heures de patrouilles réalisée par la gendarmerie et la police, et du nombre d’ordonnances de protection délivrées par région et département est publiée à cette occasion.