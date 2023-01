"La France a un assez bon arsenal contre la corruption, simplement il faut le faire vivre. C’est une question de moyens et d’impulsion", déclare Guillaume Hézard à AEF info. De retour d’une convention organisée par Transparency International, le chef de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales revient sur les évolutions de la prévention et de la lutte contre ces phénomènes en France à la suite de l’affaire Cahuzac et les conditions dans lesquelles les enquêtes portant sur les "Dubaï papers" ont été lancées. Guillaume Hézard fait aussi part de ses préoccupations : la pénétration des systèmes de corruption de "basse intensité" par des groupes criminels ; l’analyse réelle des mécanismes de corruption pour révéler son "chiffre noir" ; et le recrutement d’enquêteurs spécialisés alors que le travail à l’OCLCIFF s’apparente à un "marathon".