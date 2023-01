La Première ministre a dressé un bilan des 60 politiques prioritaires du gouvernement en conseil des ministres le 18 janvier 2023 et lancé de nouveaux chantiers. Selon ce bilan, plus de la moitié des 80 réformes prioritaires "ont un résultat supérieur à 80 %". Les ministères doivent désormais s’engager "dans la territorialisation des objectifs" de chaque chantier. L’accent sera mis en 2023 sur la planification écologique, la transition numérique et la qualité du service rendu qui sera l’un des axes d’un nouveau CITP, qui aura lieu au printemps. Le baromètre des résultats sera modernisé.