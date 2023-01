Réduire des primes en raison de la participation à une grève mais pas pour des absences maladies est discriminatoire

Un employeur ne peut réduire le montant d’une prime en tenant compte d’absences motivées par une grève que si toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Est discriminatoire la réduction des primes d’ancienneté, de quart et mensuelle au titre des jours d’absence d’un gréviste, dès lors que ces primes sont intégralement versées aux salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d’une année d’ancienneté. C’est ce que rappelle la Cour de cassation le 7 novembre 2018.