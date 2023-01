La transformation numérique de l’État ne doit "jamais" être opposée au "besoin d’humanisation" des services publics, affirme le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, le 18 janvier 2023. Il intervenait en clôture de la première journée "numérique et territoires" organisée par la Dinum, la DITP et l’ANCT. "La dématérialisation des démarches administratives est parfois vue comme une violence par les 14 millions de Français en difficulté avec le numérique. Il faut penser l’inclusion en amont, dès la conception des outils", reconnaît-il, tout en appelant à "aller plus loin" dans la numérisation. Le ministre rappelle son souhait de systématiser les alternatives physiques ou téléphoniques pour les usagers. Conscient du "retard" de l’administration dans l’accessibilité des 250 principales démarches, Stanislas Guerini veut atteindre les 80 % de sites accessibles d’ici un an.