À l’occasion des vœux du Gart, mercredi 18 janvier, Louis Nègre, son président, appelle à "revoir en profondeur le modèle économique du transport public", afin que "les collectivités disposent de moyens financiers leur permettant de mettre en place des politiques d’offre plus denses et plus adaptées". L’association plaide toujours pour que l’État consacre 5 Md€ sur cinq ans aux transports publics - un montant "pas exagéré" au regard des "9 Md€" alloués aux "carburants carbonés". Le ministre chargé des Transports, lui, rappelle que la France est l’un des pays qui "subventionne le plus l’usage".