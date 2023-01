"Malgré de brillantes exceptions, la recherche scientifique en France, et en particulier dans le domaine biomédical, est en recul : insuffisance de moyens, organisation complexe, administration lourde, stratégie peu lisible etc.", juge Alain Fischer, président de l’Académie des Sciences dans son rapport intitulé "la recherche médicale en France : bilan et propositions", publié mercredi 18 janvier 2023 (1). "Une action résolue, visible et durable est nécessaire et doit aller bien au-delà de la LPR et du plan Innovation Santé 2030", assure Alain Fischer qui formule 12 propositions.