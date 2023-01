Après la dénonciation d'un avenant à la convention des sages-femmes par l'un des deux syndicats (lire sur AEF info), deux syndicats de masseurs-kinésithérapeutes (SNMKR et Alizé) ont décidé en l'espace de quelques jours de dénoncer l'avenant n°7 à la convention les liant à l'Assurance maladie signé par la FFMKR, et négocié depuis un an. Cette situation a fait réagir la Cnam (lire sur AEF info), engagée dans une délicate négociation avec les syndicats médicaux depuis novembre 2022. Jusqu'au bout, Alizé a tenté d'obtenir une clause de revoyure fin 2023 afin de prendre en compte l'inflation.