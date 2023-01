Le collectif contre les LGBTphobies en milieu scolaire, qui comprend des syndicats (FSU, Unsa, CGT, CFDT, SUD), des organisations de jeunesse et la FCPE, réagit le 16 janvier 2023 après le suicide le 7 janvier de Lucas, un collégien de 13 ans. "Il subissait des moqueries et insultes homophobes dans son établissement", indique le collectif, pour qui "il y a urgence à établir un plan ambitieux et réaliste de lutte contre ces discriminations à l''école". Pap Ndiaye annonce que "dans chaque académie seront généralisés des groupes de sensibilisation, de prévention, d’action contre les LGBTphobies".