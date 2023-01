"Les chercheurs ont un rôle à jouer pour contribuer et analyser la situation du système éducatif français", déclare Thomas Römer, administrateur du Collège de France lors du lancement de l’initiative "Agir pour l’éducation", le 18 janvier 2023. Ce programme, axé sur un cycle de conférences annuel et sur des projets de recherche des professeurs de l’institution, a pour vocation de "mettre la science au service de l’école", en croisant les expertises. Les chercheurs s’interrogent sur les moyens de réduire les inégalités scolaires, de favoriser une école plus inclusive et la réussite pour tous.