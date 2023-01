Apprentissage : l’agence régionale de l’orientation de Normandie publie un guide de promotion et de valorisation

Afin de promouvoir et valoriser l’apprentissage, l’agence régionale de l’orientation et des métiers de Normandie publie fin juin 2022 un guide d’information et de témoignages. Le document a été élaboré avec la Dreets et l’académie recense l’ensemble des formations proposées sur le territoire, classées par domaines d’activité, fournit un annuaire des établissements et répond à des questions concrètes de jeunes intéressés par cette voie. Outre une présentation de ce qu’est l’apprentissage et le contrat qui lui est lié, sont décrits le fonctionnement d’un CFA, le rythme de l’alternance, la classe de 3e prépa-métiers, les droits et devoirs des apprentis, les aides possibles, etc.