L’adoption du budget primitif 2023 de la région Normandie s’est faite en décembre dans un contexte de cyberattaque entravant le bon fonctionnement des services, et en particulier la publication du document. Cette année est aussi marquée par la signature du CPER, qui prévoit un engagement de l’État de 46,5 M€ dont 18 M€ pour la recherche, et par l’adoption du SRESRI 2022-2028 en même temps que le SRDEEII. La mission R&I représente plus de 41,6 M€ dont 26,15 M€ en autorisations d’engagement et 15,5 M€ en autorisations de programme.