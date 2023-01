Invités par la commission des Finances de l'Assemblée nationale, des représentants de l'USH, Paris habitat, la RIVP et Batigère sont venus rendre compte des effets de l'augmentation des prix du gaz sur leurs locataires, et répondre aux nombreuses questions qui remontent dans les permanences des parlementaires. Parmi les solutions promues par les bailleurs sociaux figurent le rétablissement du tarif réglementé, avec un tarif spécial pour les locataires HLM, la signature d'une charte de bonnes pratiques avec les énergéticiens ou encore le développement de l'autoconsommation et de "l'interconsommation".