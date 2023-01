Pour l’enseignement supérieur normand, l’année 2023 est celle de la signature d’un CPER contesté et d’une volonté de continuer à accueillir de nouveaux établissements sur le territoire, selon le budget prévisionnel adopté en assemblée plénière fin décembre 2022. La mission enseignement supérieur représente 37,9 M€ dont 25,85 M€ en autorisations de programme et 12,1 M€ en autorisations d’engagement. La collectivité fait face depuis décembre à une cyberattaque qui perturbe ses services, et en particulier empêche la mise en ligne du budget primitif dans son intégralité.