PLFSS 2023 : FSPF et USPO annoncent la décision du gouvernement de retirer le référencement des médicaments en officines

Les deux syndicats de pharmaciens d’officine, la FSPF et l’ USPO , annoncent ce lundi 17 octobre 2022 la décision de François Braun de retirer du projet de loi de financement de la sécurité sociale l’article 30 qui prévoyait d’introduire un processus de référencement des médicaments, notamment des génériques, après appels d’offres. La FSPF dit avoir obtenu la confirmation du retrait de la part du cabinet du ministre de la santé. Les syndicats de pharmaciens et le Leem avaient dénoncé en fin de semaine dernière un passage en force et pointé divers risques (fragilisation des officines de proximité, moindre observance des traitements, aggravation des ruptures d’approvisionnement) (lire sur AEF info). Une campagne d’affichage et une pétition en ligne devaient être lancées aujourd’hui. Une concertation doit se tenir dans les prochains mois entre les parties prenantes.