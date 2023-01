Sept entreprises françaises figurent dans le classement annuel "Global 100" des 100 entreprises les plus durables de 2023, publié le 18 janvier 2023 par le média canadien Corporate Knights. Schneider Electric et Dassault System figurent toujours dans le top 10. Société générale fait son entrée dans le classement à la 96e place. Alstom et Legrand en sortent.