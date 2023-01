Une "politique ambitieuse" en particulier pour "renforcer la performance énergétique" des EPLE, la poursuite du programme "pack numérique" d’équipement en ordinateurs portables et de diffusion des ressources, ou encore l’attractivité des métiers et formations dans des secteurs en développement comme le nucléaire : ce sont quelques-unes des priorités de la région Normandie inscrites à son budget 2023. Chaque année environ 350 M€ sont dépensés pour les 240 lycées (comptant 130 000 élèves) et les 3 600 agents techniques.