Emmanuel Duflos, DG de Centrale Lille arrivé "à la fin de son deuxième et dernier mandat", va prendre la succession de Jean-Michel Nicolle à la direction générale de l’école d’ingénieurs privée associative EPF, annonce-t-elle le 18 janvier 2023. Il prendra ses fonctions le 20 mars 2023. "Fort de sa connaissance du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche et des écoles d’ingénieurs, il sera un atout majeur dans la poursuite du développement de l’EPF en France et à l’international."