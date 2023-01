Le gestionnaire du réseau électrique confirme l’amélioration de l’équilibre offre-demande pour les prochaines semaines, par rapport aux prévisions dressées au début de l’automne, lors de son bilan mensuel du 18 janvier 2023. Trois facteurs viennent expliquer cette situation "significativement plus favorable" : une baisse structurelle de la consommation, une meilleure disponibilité du parc nucléaire et des stocks hydrauliques et gaziers ainsi qu’un fonctionnement satisfaisant des échanges aux interconnexions. La situation s’améliore également sur le gaz, selon les derniers chiffres de GRTgaz.