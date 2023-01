Après les commissions des Lois et du Développement durable mercredi 11 janvier 2023, la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a, à son tour, examiné, le 18 janvier, le rapport d’information sur la mise en application de la loi climat et résilience présenté par les députées Sandra Marsaud (Renaissance, Charente) et Florence Goulet (RN, Meuse). Celles-ci relèvent la nécessité de préciser la législation, notamment sur le volet zéro artificialisation nette du texte afin de décaler son "calendrier ambitieux" de transcription dans les documents d’urbanisme, notamment.