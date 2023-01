L’Université de la ville de demain dévoile son "plan d’action" 2023

L’Université de la ville de demain, qui vise à "construire un mode inédit de coopération entre acteurs publics, acteurs privés et société civile en faveur d’une ville bas carbone pour tous", "entre dans une nouvelle phase", explique Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio, qui porte la démarche, mercredi 18 janvier. Après deux sommets fondateurs organisés à huis clos, l’UVD, dont Méka Brunel est nommée présidente et Axel Devers directeur, entend désormais "accélérer la mise en mouvement et organiser très concrètement le passage à l’action des dirigeants et acteurs de la ville".