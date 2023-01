Le marché mondial des technologies propres va tripler d’ici à 2030 pour avoisiner les 650 Md$ (600 Md€) par an, déclare la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au Forum économique mondial à Davos, le 17 janvier 2023. Afin que l’Europe soit en mesure de saisir cette "opportunité évidente", elle annonce une adaptation des aides d’État en la matière et veut "accroître les ressources disponibles pour la recherche en amont, l’innovation et les projets industriels stratégiques essentiels pour atteindre l’objectif de zéro émission nette" dans le cadre d’un Net-Zero Industry Act.