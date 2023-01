À l’occasion du Dry january, AEF info interroge Jessica Mange, maîtresse de conférences en psychologie sociale à l’université de Caen Normandie, qui pilote le programme de recherche Addictions, et Nicolas Mauny, docteur en psychologie sociale et ingénieur de recherche sur le projet "alcool et drogue à l’université de Caen". Les travaux menés dans cet établissement montrent que 18 % des étudiants présentent un trouble de l’usage sévère, et 37 % pratiquent le binge drinking. Longtemps banalisée, la consommation excessive d’alcool chez les étudiants est de plus en plus reconnue comme une problématique de santé publique. Plusieurs dispositifs de préventions sont envisageables à l’échelle des établissements, par exemple des déclinaisons étudiantes du Dry january ou d’autres types d’actions innovantes en cours d’expérimentation à Caen.