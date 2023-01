Après la faculté de droit en novembre, c’est la faculté de médecine de l’université de Harvard qui annonce, le 17 janvier 2023, son intention de ne plus répondre aux questions du classement "US News & World report", écrit son doyen dans une lettre adressée à sa communauté académique. "Mes préoccupations sont plus philosophiques que méthodologiques", écrit George Daley. "Elles reposent sur la conviction que les classements ne peuvent pas refléter fidèlement nos ambitions en matière d’excellence des enseignements, de préparation de nos diplômés et de qualité de soins apportés à nos patients."