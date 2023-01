Réforme des retraites : une intersyndicale enseignante appelle de nouveau à la grève les 22, 23 et 24 janvier

Alors que le taux de grève baisse dans l’Éducation nationale (lire sur AEF info), l’intersyndicale enseignante ( CGT éduc’action, FSU , Fnec-FP-FO , Sud éducation, Faen ) appelle de nouveau à la mobilisation les 22, 23 et 24 janvier "pour le retrait du projet de réforme des retraites". "Déterminés jusqu’au retrait" après "6 semaines d’un mouvement social inédit", elle appelle à des "actions de grèves sur tout le territoire" les 22 et 23 janvier, une "retraite aux flambeaux" le 23 au soir et une "journée massive de grève et de manifestation le 24, jour de l’examen du projet de loi en conseil des ministres". Selon les syndicats, "le gouvernement tente de nouveau de leurrer les enseignants sur des hausses possibles de salaires". Le Snalc , jusque-là présent dans l’intersyndicale, "suspend pour le moment son appel à la grève afin de laisser une chance à la négociation sur nos rémunérations".