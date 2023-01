La réforme du lycée "est défavorable aux filles et aux sciences", estime Mélanie Guénais (collectif Maths et Sciences), à la table ronde sur l’enseignement scientifique à l’Assemblée nationale le 18 janvier 2023. Pour tous les intervenants, il est primordial de décloisonner les enseignements : il faut "inscrire l’interdisciplinarité dans les programmes", avance M.-A. Selosse (BioGée). Mais "la population standard" doit aussi être formée en maths, et pas seulement "ceux destinés à des carrières scientifiques". Pour Didier Roux (La main à la pâte), "il faut arrêter les réformes successives".