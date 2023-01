Après la France et sa loi sur l’industrie verte, la présidente de la Commission européenne a annoncé mardi 17 janvier 2023, à l’occasion du forum de Davos, la prochaine présentation d’un "Net-Zero Industry Act" (loi sur l’industrie nette zéro), qui "définira des objectifs clairs pour les technologies propres européennes d’ici à 2030". Ursula von der Leyen n’a pas cité à ce stade le nucléaire, technologie fortement soutenue par la France et plusieurs États membres d’Europe centrale et orientale, mais à laquelle d’autres pays comme l’Allemagne et l’Autriche s’opposent.