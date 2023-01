Après avoir signé leur première convention d’objectifs et de moyens avec le ministère du Travail pour la période 2020-2023, les Opco vont entamer la négociation de leur COM pour les trois prochaines années. Un exercice loin d’être neutre puisqu’il pose à la fois les objectifs assignés à l’opérateur de compétences, mais aussi, voire surtout, les moyens qui lui sont accordés pour les atteindre. Dans un communiqué diffusé le 16 janvier 2023, FO appelle le ministère à respecter la liberté de négociation de la COM s’inquiète d’une possible baisse des moyens accordés aux Opco.