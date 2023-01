Les actions "radicales" des militants écologistes sont-elles bénéfiques pour inciter à plus d’actions transformatrices ou au contraire vont-elles provoquer une polarisation et une paralysie des bonnes volontés? C’est le débat posé par l’Orse, à l’occasion de ses vœux le 16 janvier 2023. L’organisation propose dix mesures de rupture pour traiter les racines des enjeux et faire bouger le cadre.